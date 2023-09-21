Google, sürücüyü çöken köprüye yönlendirmekle suçlanıyor

Karısı daha önce iki kızını eve bırakmıştı ve o da temizliğe yardım etmek için evde kalmıştı.



Ailenin avukatları davayı duyuran bir bildiride, "Yerel yollara aşina olmadığı için Google Haritalar'a güvenerek alternatif yolun kendisini güvenli bir şekilde evine, karısına ve kızlarına yönlendireceğini umuyordu.



Trajik bir şekilde, karanlıkta ve yağmurda arabasını dikkatli bir şekilde sürerken, Google'ın modası geçmiş talimatlarını hiçbir şüphe duymadan takip etti ve çarparak boğuldu." denildi.



Davaya göre, yerel sakinler, köprünün 2013'te çökmesinin ardından çevrimiçi haritalarını değiştirmeleri için Google ile defalarca temasa geçmişti.



Davada ayrıca köprünün bakımını yapma görevi olduğu iddia edilen üç yerel şirkete de dava açılıyor.