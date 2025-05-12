Google, Teksas'la anlaştı

Teksas Başsavcısı Ken Paxton yaptığı açıklamada, Google'ın kullanıcı veri gizliliğini ihlal ettiği iddialarına ilişkin olarak Texas eyaletiyle 1.375 milyar dolarlık bir prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.



Anlaşma, şirketin Teksas tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği iddia edilen üç ürünü kapsayan iki davayı sonuçlandırıyor.



Paxton, yaptığı açıklamada, "Teksas'ta büyük teknoloji şirketleri yasanın üstünde değildir. Google yıllarca ürün ve hizmetleri aracılığıyla insanların hareketlerini, özel aramalarını, hatta ses ve yüz biyometrilerini gizlice takip etti. Ben mücadele ettim ve kazandım" ifadelerini kullandı.

