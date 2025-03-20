Google Tensor G5: Pixel serisi için yeni nesil yonga seti

TSMC'DEN ÜRETİM DESTEĞİ



Google, Tensor G5 için TSMC'nin 3nm üretim sürecinden faydalanmayı tercih etti. Önceki Tensor yonga setlerinin Samsung tarafından üretilmesine karşın, bu geçiş daha yüksek performans ve enerji verimliliği vaat ediyor. TSMC'nin gelişmiş üretim teknolojisi, yonga setinin işlem gücünü artırırken enerji tüketimini optimize etmeye yardımcı olacak.



YENİ NESİL GRAFİK GÜCÜ



Grafik performansında büyük bir yenilik olarak, Tensor G5, Imagination Technologies'in IMG DXT GPU'sunu kullanacak. Daha önce Arm Mali-G715 GPU'su kullanılan bu seride, yeni GPU'nun oyuncular ve grafik yoğun uygulamalar için daha yüksek performans sunması bekleniyor.



ÖZEL GÖRÜNTÜ İŞLETME YETENEĞİ



Pixel telefonlarının kamera performansı, Google'ın özel olarak tasarladığı Görüntü Sinyal İşlemcisi (ISP) sayesinde güç kazanacak. Bu özel ISP, daha iyi görüntü kalitesi, düşük ışıkta daha net fotoğraflar ve gelişmiş video işleme yetenekleri gibi birçok avantaj sağlayacak.



YENİ VİDEO CODEC ENTEGRASYONU



Tensor G5, Chips&Media tarafından geliştirilen WAVE677DV video codec ile donatılmış olacak. Bu codec, AV1, VP9, HEVC ve H.264 gibi birçok modern video formatını destekleyerek daha akıcı ve kaliteli video deneyimi sunacak.



ÖZEL TASARIM BİLEŞENLER



Yonga seti, bellek denetleyicisi, sistem önbelleği ve güç yönetimi modülleri gibi tamamen özel tasarımlardan oluşacak. Bu özelleştirilmiş tasarım, genel sistem verimliliğini ve uyumunu artıracak.



Google Tensor G5, Pixel 10 serisinin kalbinde yer alacak. Bu gelişmiş yonga seti sayesinde cihazların performansı ve kullanıcı deneyiminin önemli ölçüde iyileşeceği öngörülüyor. Özellikle yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı uygulamaların, cihazlarda daha verimli çalışması bekleniyor.