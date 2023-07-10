Google, tıbbi yapay zeka sohbet robotunu test ediyor

Google, Med-PaLM 2 yapay zeka sohbet teknolojisini Mayo Clinic ve diğer hastanelerde test ediyor.



Med-PaLM 2'nin tıbbi lisanslama sınavlarından gelen sorular ve cevaplar ile birlikte tıbbi uzman gösterimi konusunda eğitildiği belirtildi.

SAĞLIKLA İLGİLİ SORULARI YANITLIYOR



Bu teknoloji, sağlıkla ilgili soruları yanıtlama, belgeleri özetleme ve araştırma verilerini düzenleme gibi görevleri yerine getiriyor.



Google, güncellenen modelin doktorlara daha sınırlı erişimi olan ülkelerde büyük değere sahip olabileceğine inanıyor.



Şirket, tıbbi yapay zeka sohbet teknolojisi geliştirmek için Epic adlı sağlık yazılımı şirketiyle iş birliği yapıyor.



Bu teknolojilerin hasta verileri üzerinde eğitilmediği ve hasta bilgilerinin gizli tutulduğu belirtiliyor. Ancak, teknolojinin hala erken aşamalarda olduğu ve geliştirilmeye devam edildiği ifade ediliyor.

KANSER TEDAVİSİ İÇİN KULLANILMAYA ÇALIŞILIYOR



Google ayrıca , Mart ayında ortaya çıkardığı yapay zekasını ultrason teşhisi ve kanser tedavisi için kullanmaya çalışıyor.

