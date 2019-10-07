Çin merkezli TikTok kuşkusuz son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri. Son birkaç yılda kullanıcı sayısını hatırı sayılır oranda artıran platformun rakibi ise Google'ın radarında.



Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, internet devi Google'ın TikTok'un rakibi Firework'ü almak üzere görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor.



Aynı iddiaya göre, şirketler henüz satış için bir fiyat belirlemese de Google'ın 100 milyon dolar bandında bir ödeme yapacağı belirtiliyor.



Google 13 yıl önce YouTube'u bünyesine katmıştı. Firework YouTube'taki içeriklerin aksine genellikle mobil telefonlarla çekilen kısa formattaki videolara ev sahipliği yapıyor.



Her dakika 500 saatlik video içeriğinin yüklendiği YouTube, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yıllık reklam gelirinin yüzde 20'sini sağlıyor.



YOUTUBE ANLIK İÇERİKLERE DAHA FAZLA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR



Şirketin Firework'ü satın alarak mobil video sektöründeki pazar payını artırmayı hedeflediği belirtiliyor. YouTube, Google'ın bu satın almayı gerçekleştirmesi ile birlikte anlık içeriklere daha fazla ev sahipliği yapabilir.



Kaliforniya merkezli Firework, bu yılın başlarında gerçekleşen yatırım turunun ardından 100 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı.



Kullanıcıların 30 saniyelik videolar çekerek bu içerikleri başka kullanıcılarla paylaşmasını sağlayan Firework, TikTok'a oranla daha yaşlı kullanıcı profiline ev sahipliği yapıyor.



GOOGLE'A ÇİNLİ RAKİP



Ancak Google, Firework'ü bünyesini katmayı planlayan tek şirket değil. ‘Çin'in Twitter'ı olarak da anılan Weibo'nun da Firework'ü bünyesine katmak için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

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