Google Translate’e büyük güncelleme. Kelime çevirisinden bağlam odaklı tercümeye geçiyor

Google, çeviri aracı Translate için önemli bir yeniliği hayata geçiriyor.

Şirket, Gemini yapay zeka modellerini kullanarak daha doğal metin çevirileri, kulaklıklar üzerinden canlı çeviri ve daha geniş dil öğrenme özellikleri sunmaya başladı.

Güncellemenin amacı, kullanıcıların yalnızca kelimeleri değil; niyet, ton ve kültürel bağlamı da daha iyi anlamasını sağlamak.

Google, Gemini destekli yeni çeviri iyileştirmelerini Google Arama ve Translate uygulaması genelinde kademeli olarak devreye sokuyor. İlk dikkat çeken değişiklik, metin çevirilerinde bağlamı, deyimleri, argo ifadeleri ve yerel kullanımları daha iyi kavrayan bir sistemin sunulması oldu.

Şirkete göre artık kelime kelime çeviri yerine, Gemini anlam ve niyeti analiz ederek kulağa daha doğal ve doğru gelen sonuçlar üretiyor.

Bu yenilikler, ABD ve Hindistan’da bugünden itibaren kullanıma sunulmaya başlandı. Özellikler Android, iOS ve web üzerinden erişilebilir durumda.

ANINDA ÇEVİRİ

Metin çevirilerinin yanı sıra Google, canlı konuşmadan konuşmaya çeviri özelliğinin beta sürümünü de tanıttı. Gemini’nin yerleşik ses yeteneklerinden yararlanan bu özellik, kullanıcıların herhangi bir kulaklık aracılığıyla gerçek zamanlı çeviri duymasını sağlıyor.

Sistem, konuşmanın ritmini, tonunu ve vurgularını koruyacak şekilde tasarlandı. Bu sayede yabancı dildeki sohbetler, dersler veya medya içerikleri daha kolay takip edilebiliyor.

Canlı çeviri beta sürümü şu anda ABD, Meksika ve Hindistan’da Android cihazlarda kullanılabiliyor. Özellik 70’ten fazla dili destekliyor ve doğrudan Translate uygulaması içinde çalışıyor. Google, iOS desteğinin ve daha fazla ülkede kullanımın 2026 yılında sunulmasının planlandığını açıkladı.

DİL ÖĞRENMEYE KATKI

Google, Translate içindeki dil öğrenme özelliklerini de genişletiyor. Kullanıcılar artık konuşma alıştırmaları sırasında daha ayrıntılı geri bildirim alabiliyor ve ilerlemelerini takip edebilecekleri “seri” (streak) sistemiyle düzenliliklerini ölçebiliyor.

Gemini’ın Google’ın dil araçlarında daha fazla rol almasıyla birlikte, Translate uygulaması da basit bir yardımcı araç olmaktan çıkarak, gerçek zamanlı iletişim ve öğrenme odaklı bir platforma dönüşmeyi hedefliyor.