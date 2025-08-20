Google Translate’e oyunlar geliyor: Duolingo’yu yerinden edebilecek mi?

Google Translate, yapay zeka sayesinde önemli yenilikler kazanabilir.

Android Police’in haberine göre uygulamaya farklı yapay zeka modelleri arasından seçim yapılabilen bir sistem ve oyunlaştırılmış pratik modu eklenmesi planlanıyor.



Android analizleri yayınlayan AssembleDebug sitesi, uygulamanın son sürümü 9.15.114 üzerinde yaptığı incelemede kullanıcı arayüzünde değişiklikler buldu.

Buna göre ekranın üst kısmında “Hızlı” ve “Gelişmiş” seçeneklerinin bulunduğu yeni bir model seçici yer alacak. Hızlı modun gündelik çeviriler gibi basit işlemler için, Gelişmiş modun ise Gemini yapay zekası ile metin ve konuşmaları daha doğru şekilde anlamak için kullanılacağı belirtiliyor.



DUOLINGO’YA RAKİP OLUYOR



Güncellemeyle ayrıca Duolingo’ya benzer şekilde dil öğrenmeyi oyunlaştıran bir pratik modunun da geleceği bildiriliyor.



Kullanıcılar burada öğrenmek istedikleri dili seçebilecek. Şu an İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Portekizce seçenekleri bulunuyor ancak sadece İspanyolca ve Fransızca çalışıyor.



Kullanıcıya başlangıç, orta ya da ileri düzey seçenekleri sunulacak; ardından iş hayatında temel ifadeler ya da meslek tanımları gibi senaryolar üzerinden alıştırmalar yapılabilecek. Ayrıca kişiselleştirilmiş senaryolar da oluşturulabilecek. Örneğin kayak tatiline çıkacak bir kullanıcı, pistlerde kullanacağı terimleri öğrenmek için özel bir ders programı hazırlayabilecek.



Dersin sonunda uygulama, zorluk seviyesinin bir sonraki derslerde artırılıp azaltılmasını isteyip istemediğinizi soracak.



Android Authority’nin aktardığına göre, uygulamada bir “deneme süresi” ibaresi de yer alıyor. Bu da özelliğin ilk etapta ücretsiz olabileceğini, ancak ileride Google Gemini paketine dahil edilerek ücretli hale gelebileceğini düşündürüyor.



Google, son iki yıldır dil çevirisini kolaylaştıracak çeşitli yapay zeka projeleri tanıtıyor. 2023’te piyasaya çıkan Pixel Fold modeliyle çift ekranlı anlık çeviri modu tanıtılmış, YouTube için otomatik dublaj özelliği devreye alınmıştı.



Dil öğreniminde yapay zekanın rolü giderek artıyor. Duolingo CEO’su Luis von Ahn da bu yıl şirketin “AI-first” (önceliği yapay zeka olan) bir firmaya dönüşeceğini açıklamıştı. Ancak kullanıcı tepkisi üzerine bazı planlarında geri adım atmak zorunda kalmıştı.

