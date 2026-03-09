Google Türk yayıncılarının önüne yapay zekayı sürdü: Ciddi trafik kaybı bekleniyor

Google, ABD ve Avrupa'da içerik üreticilerinde ciddi trafik kaybına neden olan yapay zeka arama modunu Türkiye'de de servise aldı. Google'da arama yapılırken, artık Google yapay zekası, sorulara ve aramalara yanıt veriyor, içerik üreten sitelere yönlendirme yapılmıyor.

ANA İÇERİK ÜRETİCİSİNE YÖNLENDİRME YAPILMIYOR

Google, arama sonuçlarını geniş olarak verirken, küçük bir ibare ile ana kaynağı gösteriyor ancak asıl içerik verildiği için okuyucunun bunu fark etmesi zor, ana bilgiyi aldığı için linki tıklayarak ana içerik üreticisine gitmesine de gerek kalmıyor.

Google, bu modda arama yaparken, resmi siteleri, sosyal medya hesaplarını ve bazı küçük ölçekli içerik üreticilerini öne çıkarmaya çalışıyor. Google, içerik üreticilerin bir başka önemli trafik kaynağı olan Keşfet'e yönelik güncellemelerini de sürdürüyor ve bu üründe de sosyal medya hesaplarını öne çıkarmaya başladı.

Bu durum, haber sitelerinin Google aramalarında artık öne çıkmayacağı anlamına geliyor. Buna karşılık Google'ın yapay zekası, bazı aramalara doğrudan yanıt veriyor. Yani okuyucunun veya arama yapanın yapay zeka (AI Modu) seçmesine gerek bırakmadan, otomatik kendi yanıtlarını öne çıkarıyor. Yapay zeka, geniş bir metinle aramaya denk gelen bilgiyi paylaşıyor ancak bu bilgilerin bazıları ilgisiz. Google bu siteleri öne çıkarmak isterken, içeriğin kalitesini tam anlayamıyor. Yapay zeka bu haliyle, arama yapana yeniden arama yapmak veya bilginin doğruluğunu teyit için birçok arama yapmak gibi zorunluluk da yaratıyor.

GOOGLE YÖNLENDİRME YAPTIĞINI SAVUNUYOR

Google, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bu özelliğin Türkiye'de de kullanıma açılacağını duyurdu Açıklamada, “Yapay zeka deneyimlerimiz de dahil olmak üzere tüm arama özelliklerimiz, açık web ekosistemini desteklemek ve öne çıkarmak amacıyla bilinçli olarak tasarlanmıştır ve her gün web sitelerine milyarlarca tıklama yönlendirmeye devam ediyoruz. Sunduğumuz bu yeni yapay zeka deneyimlerinin, kullanıcıların daha fazla soru sormasını sağlayarak işletmeler ve içerik üreticileri için yeni keşif fırsatları yaratacağına inanıyoruz.” denildi.

Google bu ürününü tanıtırken şu bilgileri paylaştı:

“AI Modu; gelişmiş muhakeme yeteneği, çok modlu (multimodal) yapısı, takip sorularıyla konuyu derinleştirme imkanı ve web'den sunduğu faydalı bağlantılarla bugüne kadarki en yetenekli yapay zeka destekli arama deneyimimizdir. Gemini 3 ile desteklenen bu özellik sayesinde; seyahat planlamaktan karmaşık bir konuyu kavramaya veya aradığınız ürünü bulmaya kadar pek çok farklı alanda detaylı sorular sorabilirsiniz.”

“AI Modu aynı zamanda çok modludur; yani sorularınızı metinle, sesinizle ve hatta doğrudan kameranızla fotoğraf çekerek sorabilirsiniz. Bu özellik, sorunuzu alt başlıklara ayıran ve sizin adınıza web üzerinde aynı anda çok sayıda sorgu gerçekleştiren sorgu yelpazesi (query fan-out) tekniğimizi kullanır. Böylece, tam olarak aradığınız içerikle eşleşen en alakalı sonuçları keşfetmenize yardımcı olur.”

AB SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

AB, arama sonuçlarının üstünde görünen yapay zekâ (YZ) özetleriyle ilgili olarak Google hakkında soruşturma başlattı. Avrupa Komisyonu, firmanın bu hizmeti sağlamak için web sitelerinden veri kullanıp kullanmadığını ve yayıncılara "uygun tazminat" ödemeyi başaramaması durumunda inceleme başlatacağını söyledi. Ayrıca, YouTube videolarının daha geniş yapay zeka sistemlerini geliştirmek için nasıl kullanılmış olabileceği ve içerik oluşturucuların bu süreçten çıkma seçeneğine sahip olup olmadığı da araştırılıyor. Google sözcüsü, soruşturmanın "her zamankinden daha rekabetçi bir pazarda inovasyonu engelleme riski taşıdığını" söylemişti.

Daily Mail 2025 yılında, Google'ın yapay zeka destekli genel bakış özelliğini kullanıma sunmasından bu yana Google arama sonuçlarından bağlantılarına tıklayan kişi sayısının yaklaşık yüzde 50 azaldığını iddia etmişti.

Reuters'de yer alan haberde , Google'ın yapay zekâ tarafından oluşturulan özetleri olan AI Overviews nedeniyle, Avrupa Yayıncılar Konseyi'nin AB antitröst şikayetiyle karşı karşıya kaldığı şubat ayında belirtildi.

Rakipler, büyük teknoloji şirketlerinin yeni teknolojilerdeki hakimiyetinin kendilerini dışlayabileceği endişesini dile getirirken, yayıncılar da teknoloji devlerinin içeriklerini kendilerine ödeme yapmadan kullanmalarını eleştiriyor. EPC Başkanı Christian Van Thillo yaptığı açıklamada , "Burada amaç, baskın bir kapı bekçisinin, yayıncıların içeriğini rızaları olmadan, adil tazminat ödemeden ve yayıncılara gazeteciliklerini korumak için gerçekçi bir yol sunmadan ele geçirmek için piyasa gücünü kullanmasını engellemektir." demişti.

GOOGLE ÖDEMEDEN KAÇINIYOR

Diğer yapay zeka sağlayıcıları gazetecilik içeriğinin kullanımı için bazı yayıncılarla lisans anlaşmaları yaparken, Google büyük ölçüde bundan kaçındı. Bunun yerine, arama motoru üzerindeki kontrolüne dayanarak içeriğe ödeme yapmadan sürekli erişim sağlıyor, böylece rekabeti bozuyor ve telif hakkıyla korunan eserlerin yapay zeka kullanımı için işlevsel bir lisanslama pazarının ortaya çıkmasını engelliyor.