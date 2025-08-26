Google, Türkçe dil desteği getirdi: Video ve podcast oluşturan NotebookLM nasıl kullanılır?

İnternet devi Google, NotebookLM’in Video Özetleri özelliğinin Türkçe, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca dahil olmak üzere 80 dili destekleyecek şekilde güncellendiğini duyurdu.



Şirket ayrıca Sesli Özetler özelliğini de geliştirerek, İngilizce dışındaki sesli özetlerin daha ayrıntılı olmasını sağladıklarını bildirdi.



Google Labs tarafından geliştirilen NotebookLM, kullanıcıların yükledikleri belge ve içerikler üzerinden analiz yaparak karmaşık bilgileri sadeleştirmeye, özetlemeye ve onları podcast veya videoya dönüştürmeye yarıyor.



Hizmet, yüklediğiniz kaynaklardan özet çıkarabiliyor, sorulara yanıt verebiliyor, rehberler, sunumlar ve çalışma planları da hazırlayabiliyor.



VİDEO VE PODCAST ÜRETMEK ARTIK ÇOK KOLAY



NotebookLM, geçen ay metinlerin, PDF’lerin ve görsellerin video sunumlarına dönüştürülmesini sağlayan Video Özetleri özelliğini başlatmıştı.



Önceden yalnızca İngilizce’de kullanılabilen bu güncelleme, görsel özetleri kendi tercih ettiği dilde üretmek isteyen kullanıcılar için önemli bir adım oldu.



Ayrıca, Sesli Özetler de İngilizce dışındaki kullanıcılar için iyileştirildi. Bu özellik de podcast üretiminde sık kullanılıyor.



Başlangıçta Sesli Özetler’de yalnızca kısa özetler sunuluyor, tam sürüm ise sadece İngilizce üretim yapabiliyordu. Artık kullanıcılar, 80’den fazla dilde daha kapsamlı özetler alıp bunları podcast’e dönüştürebilecek.

Yine de sadece öne çıkan noktaları dinlemek isteyenler için kısa özet seçeneği de sunulmaya devam edecek.



Google, bu güncellemelerin NotebookLM’in küresel kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamayı, tercih ettikleri dilde video veya sesli özetlerle öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.



Güncellemeler bugünden itibaren herkes için kullanılabilir durumda.



NASIL KULLANILIR?



NotebookLM’de podcast tarzı bir Sesli Özet üretmek için önce yeni bir defter açıp kaynaklarınızı (PDF, Google Dokümanlar, web bağlantıları, altyazılı YouTube videoları vb.) ekleyin; ardından ekranın sağındaki Studio panelinden “Audio Overview” (Sesli Özet) seçeneğini seçin veya rehber bölümündeki “Generate” düğmesiyle başlatın.



Üretilen bölüm, yüklediğiniz kaynaklara dayalı olarak iki yapay sunucunun konuyu tartıştığı bir podcast gibi çalar; oynatıcıdaki Paylaş ya da İndir seçenekleriyle dosyayı dışa aktarabilirsiniz. İsterseniz “etkileşimli mod” ile bölüm sırasında sorular sorup diyaloğa katılabilirsiniz; ancak bu modun şu an yalnızca İngilizce’de çalıştığını unutmayın.



Video üretmek için aynı defterde yine Studio paneline geçip “Video Overview” (Video Özet) seçeneğini başlatın; üç nokta şeklinde görünen menüdeki Customize bölümünden dili belirleyebilir ve odaklanılacak konu, hedef kitle veya üslup gibi yönergeler yazabilirsiniz.



Üretim arka planda tamamlanır; bittiğinde videoyu oynatabilir, bağlantı olarak paylaşabilir ya da MP4 olarak indirebilirsiniz. Video özetlerinde dili doğrudan ayarlayabilir ve artık çok daha geniş bir dil aralığında içerik üretebilirsiniz.



Mobil uygulamada Sesli Özetleri çevrimdışı dinlemek üzere indirme ve içerikleri telefonunuzdan NotebookLM’e hızlıca gönderme gibi kolaylıklar da var; bu sayede hem sesli hem de videolu özetleri hazırlayıp paylaşmayı, bilgisayar başında olmasanız bile sürdürebilirsiniz.



KENDİ SESİNİZLE VİDEO OLUŞTURMAK MÜMKÜN

Video ve podcastlerde kendi sesini kullanmak isteyen kişiler için de araçlar mevcut.

Bunun için öncelikle ElevenLabs gibi ses uygulamalarına birkaç saniyelik ses kaydı yüklemeniz gerekiyor. Bu şekilde sesinizi klonlayabilirsiniz.

Ardından NotebookLM'de ürettiğiniz bir ses veya video dosyasını bu uygulamalara yükleyerek yapay zeka sunucunun seslendirmesini otomatik olarak kendi sesinizle değiştirebilirsiniz.