Google: Türkiye'ye özel algoritmamız yok

Google, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na 36 sayfalık bir rapor gönderdi. Raporda, arama motorunun nasıl işlediği, algoritmaların nasıl çalıştığı ve veri güvenliğine dair bilgiler yer aldı.



TRT Haber'deki bilgilere göre Türkiye'ye özgü bir algoritmanın olmadığının yer aldığı raporda, kullanıcılara mümkün olan en ilgili sonuçların sağlandığına dikkat çekildi.



Arama sonuçlarını siyasi amaçlarla saptırmak Google faaliyetlerine zarar verir vurgusu yapıldı.



"KİŞİSEL VERİLER ASLA SATILMADI"



Şirket, algoritmaların güncel olaylara ilişkin bir içeriğin doğru veya yanlış olup olmadığını belirlemediğini ifade etti.



Raporda, "Muhalif görüşlere ve muhalif sitelere öncelik veriliyor” eleştirisine de cevap verildi. Google; sistemlerinin siyasi eğilim gibi öznel kavramların analizi için tasarlanmadığını savundu.



Dezenformasyonla mücadelede 3 kriteri göz önünde tutulduğu anlatıldı. Raporda, geçen yıl 6 milyondan fazla yanıltıcı içeriğin Youtube'dan kaldırıldığı da açıklandı.



Raporda kişisel verilerin asla satılmadığının da altı çizildi. Kişisel verilerin elde edilme girişimlerinin de yenilikçi teknolojilerle engellendiği kaydedildi.