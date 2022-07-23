Teknoloji devi Google, üzerinde çalıştığı LAMDA adlı yapay zekasının bilinç kazandığı iddiasını ortaya atan mühendisini işten çıkardı. Google, 'Yapay zeka bilinç kazandı' diyen mühendisin işine son verdiğini açıkladı. Blake Lemoine, geçen ay LAMDA'nın bir karakteri olan bilinçli bir yapay zeka haline geldiğini öne sürmüştü. Ancak Google yöneticileri bu iddiayı kesin bir dille reddetti.'KURUMSAL GİZLİLİK İHLALİ'Blake, kurumsal gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ücretli izne çıkarıldı. Google, mühendisin işine son verildiğini duyurdu.Açıklamada Blake'in iddialarının "tamamen asılsız" olduğu ve şirketin bunu açıklığa kavuşturmak için aylarca kendisiyle çalıştığı belirtildi."Bu konuyla uzun süre uğraşmasına rağmen Blake'in açık istihdam ve veri güvenliği politikalarını ısrarla ihlal etmeyi seçmesi üzücü" denildi.Blake, konuyla ilgili hukuki danışmanlık aldığını bildirdi. Google'ın yapay zekası kullanıcılara otomatik yanıtlar veren sohbet programları yazması için tasarlandı.