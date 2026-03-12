Google, yapay zekalı pazarlama aracı Pomelli’yi tanıttı: Reklamcıların işini elinden mi alacak?
12.03.2026 19:19
Pomelli, Google Labs ve Google DeepMind tarafından geliştirildi.
Google, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) profesyonel pazarlama kampanyaları oluşturmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yapay zeka destekli yeni aracı Pomelli’yi tanıttı. Google Labs ve Google DeepMind tarafından geliştirilen araç, ilk olarak Hindistan’da kullanıma sunulmuştu.
Şimdi şirket bu hizmeti 170 ülkeye açtıklarını duyurdu.
Şirketin X hesabından yapılan açıklamada, “Pomelli, küçük işletmelerin ölçeklenebilir ve marka kimliğiyle uyumlu içerikler üretmesine yardımcı olan bir yapay zeka pazarlama aracı” ifadelerine yer verildi.
Pomelli’nin amacı, işletmelerin reklam ajansı, tasarımcı veya fotoğrafçı tutmadan kısa sürede ve düşük maliyetle profesyonel pazarlama materyalleri hazırlayabilmesini sağlamak.
Bu durumun özellikle reklam ve ticari fotoğrafçılık sektöründe bazı iş alanlarını etkileyebileceği de düşünülüyor.
STÜDYO KALİTESİNDE İÇERİKLER
Şirkete göre, platforma eklenen “Photoshoot” adlı özellik, basit bir ürün fotoğrafını dakikalar içinde stüdyo kalitesinde bir görsele dönüştürebiliyor.
Google’a göre sistem, işletmenin bağlamını ve Nano Banana adlı görüntü üretim teknolojisini kullanarak ürün fotoğraflarını profesyonel görünen stüdyo çekimlerine dönüştürüyor.
Kullanıcılar akıllı telefonla çekilmiş basit bir ürün fotoğrafını platforma yükledikten sonra stüdyo arka planları gibi hazır şablonlar seçebiliyor. Işık, kompozisyon ve marka öğeleri yapay zeka tarafından otomatik olarak ayarlanıyor. “Arka planı orman yap” gibi metin komutlarıyla görüntü yeniden üretilebiliyor.
Ortaya çıkan görseller indirilebiliyor veya daha sonra kullanılmak üzere sistemde saklanabiliyor.
MARKANIN "DNA"SI ÇIKARILIYOR
Pomelli’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de “Business DNA” adı verilen marka profili oluşturma sistemi.
Araç, bir işletmenin web sitesi veya ürün bağlantısını analiz ederek renk paleti, yazı tipleri, görsel stili, marka dili ve tonu gibi unsurları otomatik belirliyor.
Bu profil oluşturulduktan sonra Pomelli, sosyal medya gönderileri, banner’lar ve reklam görselleri dahil tüm pazarlama materyallerini aynı marka kimliğiyle üretebiliyor.
KAMPANYA FİKİRLERİ DE YAPAY ZEKADAN
Platform, marka profili oluşturulduktan sonra işletmeye özel kampanya fikirleri de öneriyor.
Kullanıcılar bu önerilerden birini seçebiliyor veya kendi hedefleri için yeni bir komut yazarak içerik oluşturabiliyor. Amaç, ekiplerin pazarlama mesajı ve kampanya fikri üretmek için harcadığı zamanı azaltmak.
Pomelli şu anda Google Labs kapsamında deneysel bir proje olarak geliştiriliyor ve ücretsiz kullanılabiliyor.
FOTOĞRAFÇILIK SEKTÖRÜNDE ENDİŞE
Yeni araç, özellikle ürün fotoğrafçılığı alanında çalışan profesyoneller arasında bazı endişelere yol açtı.
Fotoğrafçılar, stüdyo asistanları ve küçük yaratıcı ajanslar, yapay zeka tabanlı bu tür araçların ticari fotoğraf çekimlerine olan talebi azaltabileceğini düşünüyor.
Uzmanlara göre ise yüksek bütçeli ve büyük ölçekli kampanyaların kısa vadede ortadan kalkması beklenmese de Pomelli gibi araçlar pazarlama ve reklam üretim süreçlerinde yapay zekanın rolünün giderek artacağını gösteriyor.