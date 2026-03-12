Google, yapay zekalı pazarlama aracı Pomelli’yi tanıttı: Reklamcıların işini elinden mi alacak?

Google, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) profesyonel pazarlama kampanyaları oluşturmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yapay zeka destekli yeni aracı Pomelli’yi tanıttı. Google Labs ve Google DeepMind tarafından geliştirilen araç, ilk olarak Hindistan’da kullanıma sunulmuştu.

Şimdi şirket bu hizmeti 170 ülkeye açtıklarını duyurdu.

Şirketin X hesabından yapılan açıklamada, “Pomelli, küçük işletmelerin ölçeklenebilir ve marka kimliğiyle uyumlu içerikler üretmesine yardımcı olan bir yapay zeka pazarlama aracı” ifadelerine yer verildi.

Pomelli’nin amacı, işletmelerin reklam ajansı, tasarımcı veya fotoğrafçı tutmadan kısa sürede ve düşük maliyetle profesyonel pazarlama materyalleri hazırlayabilmesini sağlamak.

Bu durumun özellikle reklam ve ticari fotoğrafçılık sektöründe bazı iş alanlarını etkileyebileceği de düşünülüyor.

STÜDYO KALİTESİNDE İÇERİKLER

Şirkete göre, platforma eklenen “Photoshoot” adlı özellik, basit bir ürün fotoğrafını dakikalar içinde stüdyo kalitesinde bir görsele dönüştürebiliyor.

Google’a göre sistem, işletmenin bağlamını ve Nano Banana adlı görüntü üretim teknolojisini kullanarak ürün fotoğraflarını profesyonel görünen stüdyo çekimlerine dönüştürüyor.

Kullanıcılar akıllı telefonla çekilmiş basit bir ürün fotoğrafını platforma yükledikten sonra stüdyo arka planları gibi hazır şablonlar seçebiliyor. Işık, kompozisyon ve marka öğeleri yapay zeka tarafından otomatik olarak ayarlanıyor. “Arka planı orman yap” gibi metin komutlarıyla görüntü yeniden üretilebiliyor.

Ortaya çıkan görseller indirilebiliyor veya daha sonra kullanılmak üzere sistemde saklanabiliyor.

MARKANIN "DNA"SI ÇIKARILIYOR

Pomelli’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de “Business DNA” adı verilen marka profili oluşturma sistemi.

Araç, bir işletmenin web sitesi veya ürün bağlantısını analiz ederek renk paleti, yazı tipleri, görsel stili, marka dili ve tonu gibi unsurları otomatik belirliyor.

Bu profil oluşturulduktan sonra Pomelli, sosyal medya gönderileri, banner’lar ve reklam görselleri dahil tüm pazarlama materyallerini aynı marka kimliğiyle üretebiliyor.