Google, yapay zekası Bard'ı güncelledi: Artık 40 dilde konuşabiliyor

Google, Bard yapay zeka sohbet robotunun dil becerilerini genişletti ve artık 40 dilde konuşabiliyor.

YANITLAR SESLİ OLARAK DİNLENEBİLİYOR

Bard, kullanıcılara metin tabanlı yanıtların yanı sıra sesli yanıtları da sunuyor. Böylelikle kullanıcılar cevapları sesli olarak dinleyebiliyor.

BEŞ FARKLI DAVRANIŞ BİÇİMİ SERGİLİYOR



Ayrıca kullanıcıların Bard'ın arkadaş canlısı ayarını beş farklı seçenek arasından seçebileceği aktarıldı.



Görüntüleri yorumlama yeteneğine sahip olan Bard üzerinde kullanıcıların gönderdikleri görüntüler hakkında daha fazla bilgi talep edebileceği ifade edildi.



Google ayrıca, Bard tarafından oluşturulan Python kodunu başka platformlara aktarma ve kullanıcıların konuşmalarını paylaşma imkanı sağlıyor.



Öte yandan, Google'ın güncellenmiş gizlilik politikası, halka açık verileri yapay zeka modellerini eğitmek için kullanabileceğini belirtiyor.



Ancak Google'ın Bard yapay zekasının Avrupa'daki lansmanı, gizlilik endişeleri nedeniyle ertelendi.

ETİK YAPAY ZEKA UYGULAMALARI YÜKSEK MALİYETE SAHİP



Bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, yapay zeka alanında endişelerini dile getirerek, iyi yapay zekanın kötü yapay zekaya karşı üstünlük sağlayamayabileceğini ve etik yapay zeka uygulamalarının yüksek bir maliyeti olabileceğini belirtti.