Google yayın devleriyle masaya oturuyor. Yapay zeka için telif ödeyecek.

Wall Street Journal'ın dün yayınladığı habere göre, Google, Youtube ve Facebook gibi dijital mecraları bünyesinde bulunduran Meta Platformu son aylarda Axel Springer, Fox Corp ve News Corp gibi medya şirketleriyle yapay zeka ürünlerine entegre edilmek üzere haber içeriklerinin lisanslanması için görüşmelerde bulundu.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmelerin Meta'nın yapay zeka ürünlerinde kullanılmak üzere haber ve diğer materyallerin lisanslanması üzerine yoğunlaştığı, ancak bazı görüşmelerin henüz ön aşamada olduğu ve anlaşmayla sonuçlanmayabileceği belirtildi.

Axel Springer'ın sözcüsü yorum yapmayı reddederken, Meta, News Corp ve Fox ise Reuters'ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Meta, üst düzey yöneticilerinin ayrılması ve en son açık kaynaklı Llama 4 modeline gösterilen tepkinin düşük olması nedeniyle, yüksek riskli bir girişim olan Superintelligence Labs kapsamında yapay zeka çalışmalarını yeniden düzenliyor.

ChatGPT üreticisi OpenAI ve Jeff Bezos destekli girişim Perplexity gibi diğer şirketler de haber kuruluşlarıyla benzer yapay zeka ortaklıkları kurdu.



Reuters, 2024 yılında Meta Platforms ile içerik lisanslama anlaşması imzaladı. Amazon, Mayıs ayında The New York Times ile ortaklık kurarak gazetenin editoryal içeriğini Alexa gibi yapay zeka ürünlerinde kullanmasına izin verdi.