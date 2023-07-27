Google, YouTube Shorts videolarını aylık 2 milyar kullanıcının izlediğini duyurdu

Google yaptığı açıklamada aylık 2 milyardan fazla oturum açmış kullanıcının YouTube Shorts izlediğini ve bu sayede TikTok ve Instagram Reels gibi rakiplerine karşı avantaj sağladığını belirtti.



Bu sayı ile beraber geçtiğimiz yıl YouTube Shorts izleyen aylık 1,5 milyar kullanıcı sayısı 2 milyara ulaştı.



YOUTUBE YÜZDE 4'LÜK BÜYÜME KAYDETTİ



Google, 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin sonuçlarında YouTube'un reklamlardan 7,67 milyar dolar gelir elde ederek analist tahminlerini aştığını ve bir önceki yıla göre %4'lük bir büyüme kaydettiğini açıkladı.



ATLANAMAYAN 30 SANİYELİK REKLAMLAR GELİYOR



Şirket ayrıca premium reklam teklifi ile YouTube Select'e 30 saniyelik atlanamayan reklamlar getiriyor.



Şirket, reklamların yanı sıra YouTube üzerinden birden fazla teklife odaklanıyor. Sonbaharda yayınlanacak olan NFL Pazar Bileti aboneliği için ön satışlar sunmaya başladı.



Platform, geçen yıl YouTube Premium ve Music'te 80 milyon ücretli kullanıcısı olduğunu duyurmuş, ancak 2023 kazanç çağrısı sırasında bu sayıya ilişkin bir güncelleme yapmamıştı.



BİREYSEL PREMIUM PLANININ FİYATI ARTIRILDI

Geçtiğimiz hafta YouTube, ABD'de bireysel premium planın fiyatını 2 dolar, Müzik planının fiyatını ise 1 dolar artırdı.