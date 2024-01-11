Google, yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını duyurdu

Google, birden fazla ekipte yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.



Reuters'ın haberine göre, Google, Sesli Asistan biriminde yüzlerce kişiyi işten çıkaracağını, Pixel, Nest ve Fitbit'ten sorumlu donanım ekibinde birkaç yüz pozisyonun ortadan kaldırılacağını ve artırılmış gerçeklik (AR) ekibindeki insanların çoğunun işten çıkarılacağını söyledi.

Şirket, arama motorunda merkezi mühendislik ekibindeki yüzlerce rolün de bu durumdan etkileneceğini söyledi.



Google sözcüsü bazı ekiplerin bu tür organizasyonel değişiklikler yapmaya devam ettiğini ve bunların arasında küresel çapta bazı rollerin ortadan kaldırılmasının da bulunduğunu söyledi.

SANAL ASİSTANINA YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ EKLEMEYİ PLANLIYOR



Geçtiğimiz yıl Google, sanal asistanına üretken yapay zeka özellikleri eklemeyi planladığını duyurmuştu.

Yapay zeka, asistanın insanların bir seyahat planlamasına ya da e-postalarını takip etmesine yardımcı olmak ve ardından takip soruları sormak gibi şeyler yapmasına olanak tanıyacak.

12 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI



Ocak 2023'te Google'ın sahibi Alphabet, küresel işgücünün yüzde 6'sına denk gelen 12.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Google, bugün yaptığı açıklamada kaç kişinin işten çıkarıldığını açıklamazken, Geçtiğimiz yıl Eylül ayı itibariyle Alphabet'in dünya genelinde 182.381 çalışanı bulunuyordu.