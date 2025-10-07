Google zorla yapacak... Mahkeme reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, Alphabet'in iştiraki olan Google'ın, uygulama mağazası Play'de büyük değişiklikler yapmasını zorunlu kılan bir mahkeme kararının önemli bölümlerini askıya alma talebini reddetti.



Yüksek Mahkeme yargıçları, Google'ın, teknoloji devini Android cihazlarda kullanıcıların uygulamalara erişim biçimini ve uygulama içi işlemler için ödeme yapma yöntemlerini tekelleştirmekle suçlayan Epic'in kazandığı ihtiyati tedbirin bazı bölümlerini geçici olarak durdurma talebini geri çevirdi.



Bir federal temyiz mahkemesi, Temmuz ayında, söz konusu yargıcın Google'a karşı verdiği kapsamlı kararı onaylamıştı.



ABD Bölge Yargıcı James Donato tarafından geçen yıl verilen ihtiyati tedbir kararı, Google'ın kullanıcıların Play mağazası üzerinden rakip uygulama mağazalarını indirmesine izin vermesini ve Play'in uygulama kataloğunu rakiplerin erişimine açmasını zorunlu kılıyor.

