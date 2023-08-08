Google'a 5 milyar dolarlık dava: Gizli sekmede izinsiz veri kullanıyor

Google'ın milyonlarca kullanıcının gizliliğini yasadışı olarak ihlal ettiği öne sürüldü. Bu iddiaların ardından bazı kullanıcılar şirkete dava açtı.



Davayı açan kişiler Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam etmesi nedeniyle mahkemeye taşıdıklarını belirtti.

"TARTIŞILABİLİR BİR SORUN VAR"



Yargıç Yvonne Gonzalez-Rogers, gizli modun depolanan bilgileri nasıl sınırladığına veya kişilerin paylaştıkları bilgileri nasıl kontrol edebileceklerine ilişkin ifadelere işaret ederek, "Bir bütün olarak ele alındığında, bu yazıların Google'ın kullanıcıların özel olarak gezinirken verilerini toplamayacağına dair uygulanabilir bir vaat oluşturup oluşturmadığı konusunda tartışılabilir bir sorun var" diye belirtti.

"BU İDDİALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"



The Verge'e konuşan Google sözcüsü Jose Castaneda, "Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz ve bunlara karşı kendimizi güçlü bir şekilde savunacağız. Chrome'daki gizli mod, etkinlikleriniz tarayıcınıza veya cihazınıza kaydedilmeden internette gezinme seçeneği sunar. Her yeni gizli sekme açtığınızda açıkça belirttiğimiz gibi, web siteleri oturumunuz sırasında tarama faaliyetleriniz hakkında bilgi toplayabilir." dedi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMLAR İÇİN VERİLERİ SAKLIYOR



Öte yandan davacılar, Google'ın kullanıcıların normal ve özel tarama verilerini sakladığını ve bu verileri kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar göndermek için kullandığını belirtti.



"İHTİYATİ TEDBİR GEREKLİDİR"



Mahkeme ayrıca Google'ın davacıların ekonomik zarara uğramadığı yönündeki argümanına da yanıt vererek, "Davacılar, tarama verileri için bir pazar olduğunu ve Google'ın verileri gizlice topladığı iddiasının davacıların bu pazara katılma kabiliyetini engellediğini göstermiştir. Son olarak, Google'ın veri toplamasının niteliği göz önüne alındığında, Mahkeme para tazminatının tek başına yeterli bir çözüm olmadığına ikna olmuştur. Google'ın kullanıcıların özel tarama verilerini toplamaya devam etmesini ele almak için ihtiyati tedbir gereklidir." ifadelerini kullandı.



2020 yılında açılan bu davadan en az 5 milyar dolarlık bir tazminat talep ediliyor.

