Google'a "sevilen kaynaklar" bölümü geldi

Google, ABD ve Hindistan’da “Tercih Edilen Kaynaklar” adlı yeni bir özellik sunuyor.

Bu özellik, kullanıcıların Google arama sonuçlarındaki “Öne Çıkan Haberler” bölümünde görmek istedikleri haber siteleri ve blogları seçmelerine olanak tanıyor.

Şirketin açıklamasına göre, bu özelliği etkinleştirmek, sevdiğiniz sitelerden daha fazla içerik görmenizi sağlayacak.

NASIL İŞLEYECEK?

Kullanıcılar belirli bir konu arattığında, “Öne Çıkan Haberler” bölümünün yanında bir “yıldız” simgesi görecek. Bu simgeye dokunarak, arama yapıp kaynak eklemeye başlayabilecek.

Kaynaklar seçildikten sonra, sonuçlar yenilenerek seçilen kaynaklardan daha fazla içerik gösterilecek.

Google, bazı aramalarda “Öne Çıkan Haberler” bölümünün altında ayrıca “Kaynaklarınızdan” adlı ayrı bir bölümün de görüneceğini belirtiyor.

YANKI ODASI RİSKİ

Ancak bu özellik, kullanıcıların sevdikleri kaynaklardan bilgi almasını sağlarken, aynı zamanda onların farklı bakış açılarını görmesini engelleyebilir. Bazı uzmanlar kullanıcıların "yankı odalarına" hapsedildiği bir durumun ortaya çıkmasından endişeli.

Google, bu özelliği başlangıçta “Search Labs” kapsamında deneysel olarak sunmuştu ve kullanıcıların bunu etkinleştirmek için katılım göstermesi gerekiyordu. Test sürecinde, kullanıcıların yarısından fazlası dört veya daha fazla kaynak seçmişti.

Şimdi şirket, bu özelliği ABD ve Hindistan’da İngilizce aramalar yapan tüm kullanıcılara sunuyor. Dünyanın geri kalanına ne zaman geleceği ise bilinmiyor.