Google'a yüzde 10 vergi yolda

Almanya'nın yeni Kültür Bakanı Wolfram Weimer, Alphabet'ye ait Google ve Meta'ya ait Facebook'u gibi büyük online platformlardan yüzde 10 vergi almayı değerlendirdiklerini belirtti. Bu adım, Trump yönetimiyle ticari gerilimleri artırabilir.



Öneri, Başbakan Friedrich Merz'in yakında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmesi beklenirken gündeme geldi. Trump, geçmişte yabancı hükümetlerin "kendi çıkarları için Amerika'nın vergi tabanını ele geçirmesine izin vermeyeceğini" söylemişti.



Weimer, "Bu şirketler, Almanya'da son derece yüksek kâr marjlarıyla milyarlarca iş yapıyor ve ülkenin medya ve kültürel çıktılarından altyapısına kadar büyük ölçüde yararlanıyor. Ancak neredeyse hiç vergi ödemiyorlar, çok az yatırım yapıyorlar ve topluma çok az geri dönüş sağlıyorlar" dedi.



Şubat ayında Trump, ABD teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi getirmek amacıyla soruşturmaları yeniden başlatması için ticaret yetkililerine talimat vermişti.

