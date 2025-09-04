Google'da kesinti yaşanıyor

4 Eylül 1998 yılında kurulan Google doğum gününde erişilmez hale geldi. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.



Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtiliyor.

Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyor. Gmail'e de giriş yapılamıyor.

Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden de seçilen şarkılar çalıyor gibi görünse de ses gelmiyor.

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor." dedi.

Kaya "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.