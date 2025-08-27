Google’da Nano Banana devrimi: İnterneti çalkalayan yapay zeka resmen yayında

Kısa bir süre önce internette “Nano Banana” adıyla ortaya çıkan ve yapay zeka kıyaslama platformu LMArena’da zirveye oturan yeni yapay zeka modelinin Google DeepMind tarafından geliştirildiği ortaya çıktı.



Google, modeli Gemini uygulamasına entegre ettiğini duyurdu.



Nano Banana’yı deneyen kullanıcılar, modelin görsel düzenlemede bir devrim olabileceğini iddia ediyordu. Bazıları, bu yapay zeka modellerinin Photoshop gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarının yerini alabileceği görüşünde.

TUTARLI VE GERÇEKÇİ DÜZENLEMELER



Google, yılın başlarında Gemini’ye temel görsel düzenleme yetenekleri eklemişti. Ancak önceki sistemlerde, her düzenlemede görüntünün beklenmedik biçimde değişmesi sık görülen bir sorundu. Görüntünün kullanıcının istediği gibi düzenlenebilmesi için birçok deneme yapmak ve bir dizi komut girmek gerekiyordu.



Yeni model, resmi adıyla Gemini 2.5 Flash Image, bu sorunu büyük ölçüde çözüyor. Google’a göre model, yapılan düzenlemelerde benzersiz bir tutarlılık sağlıyor ve değişiklikler sırasında orijinal görselin ayrıntılarını hatırlayabiliyor.



Bu özellik sayesinde kullanıcılar, örneğin bir kişinin fotoğrafını yükleyip kıyafetini değiştirebiliyor ya da farklı stillerde yeniden hayal edebiliyor.

Birden fazla düzenleme üst üste yapılsa bile, sonuçlar hâlâ orijinal fotoğraftaki kişiye benziyor.