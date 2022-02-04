Google'dan 2022 Kış Olimpiyatları'na özel doodle (Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor?)

Google, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na özel doodle hazırladı. 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları bugün TSİ 15.00'te yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

Haberler - ntv.com.tr 04.02.2022 - 12:01 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 12:29

Google'dan 2022 Kış Olimpiyatları'na özel doodle (Kış Olimpiyatları ne zaman başlıyor?)

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Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türk bayrağını Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşıyacak

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda müsabakalar yarın başlıyor: Türkiye'den 7 sporcu

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda müsabakalar yarın başlıyor: Türkiye'den 7 sporcu

İnternet kullanıcıları ana sayfasında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 için hazırlanan doodle tasarımı ile karşılaşıyor.

Türkiye'yi 7 sporcunun temsil edeceği 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu yarışacak.

2022 Kış Olimpiyatları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve trtspor.com.tr'den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE’Yİ 7 MİLLİ SPORCU TEMSİL EDECEK

Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin’de mücadele verecek.

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