Google'dan 2025 Sevgililer Günü'ne özel doodle

Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı. İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.



SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır ve Valentine isimli bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak da bilinir.



Sevgililer günü kartları 1500'lerde ortaya çıktı ve 1700'lerin sonlarına doğru ticari olarak basılan kartlar kullanılmaya başlandı. İlk ticari sevgililer günü kartları ABD'de 1800'lerin ortalarında basıldı.