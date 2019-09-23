Google, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilen 23 Eylül (Ekinoks) için 'doodle' hazırladı.



İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Sonbahar Ekinoksu'na özel hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.



SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?



Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. 23 Eylül'den itibaren güneş ışınları güney yarım küreye dik düşmeye başlıyor.

Güney yarım kürede gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlarken, kuzey yarım kürede ise tersi oluyor. 23 Eylül, güney yarım kürede ilkbahar, kuzey yarım kürede sonbahar başlangıcı olarak kabul ediliyor.



DOODLE NEDİR?



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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