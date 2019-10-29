Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı ve bu güne özel bir Doodle yayınladı.



Google'ın açılış sayfasına giriş yapan kullanıcılar, arama kutusunun hemen üzerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı bir görsel ile karşılaşıyor.



Kullanıcılar görsele tıklandığında, 29 Ekim ile ilgili aramalara ulaşıyor.



DOODLE NEDİR?



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.



İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.



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