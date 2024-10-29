Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel içinde Türk Bayrağı yer alan "doodle" hazırladı.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle

, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 'nı kutladı. İnternet kullanıcıları doodle'a tıkladığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Sayfada, "Bugünün 'ı Türkiye Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor." ifadesi yer alıyor.

Google, doodle uygulamasıyla, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatiller ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişiler ile konuya özel logolarla dikkati çekiyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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