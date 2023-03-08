Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle

Dünyaca ünlü arama motoru Google, açılış sayfasında özel günleri kutlamak için kullandığı 'doodle'lara bir yenisini daha ekledi. Google'a giren kullanıcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir doodle ile karşılaşıyor.

Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle

8 Mart sabahında 'ı açan kullanıcılar, açılış sayfasında bir görmeye başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmayan Google, logonusu farklı kadınların yer aldığı bir görsel ile değiştirdi.

Görsele tıklayan kullanıcılar Dünya Kadınlar Günü arama sonuçları sayfasına yönlendirilirken, açılan sayfada konfetiler yağıyor.

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi, 1800'lü yıllara dayanıyor.

Kadınların mücadele ateşini, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 40 bin kadın dokuma işçisi, 8 Mart 1857'de yaktı.

Bir tekstil fabrikasında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 kadın can verdi. Bu feci olayın tarihi 8 Mart 1857'ydi.

40 bin kadın işçi, ABD’nin New York kentinde, bir dokuma fabrikasında greve başladı. Sadece "daha iyi çalışma koşulları" istiyorlardı.

O ölümler, dünya kadınlarının seslerini duyurabilmesi için yakılan ateşin ilk kıvılcımı oldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...