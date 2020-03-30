Google'dan 800 milyon dolarlık corona virüs paketi

İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan coorna virüs nedeniyle dünya genelinde 30 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.



Neredeyde her ülkeye yayılan ve 700 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs nedeniyle küresel ekonomi de zor günler yaşıyor.



CNN International’da yer alan habere göre, salgının ekonomik etkileri ile mücadele için Google da kolları sıvadı.



Bu amaç kapsamında 800 milyon dolar ayıran şirket, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve diğer devlet kurumlarına COVID-19'un yayılmasıyla mücadele konusunda bilgi sağlamasına yardımcı olmak amacı ile 250 milyon dolarlık reklam hibesi de içeriyor.



Şirletten yapılan açıklamaya göre, bu bütçe kapsamında geçtiğimiz yıl içinde aktif hesapları olan tüm küçük ve orta ölçekli işletmelere 340 milyon dolarlık Google Ads kredileri de eklenecek.



Google ayrıca, çalışanlarına yıllık olarak verdiği 'matching' adı verilen ikramiyesini de 7 bin 500 dolardan 10 bin dolara yükselttiğini duyurdu.