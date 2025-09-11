Google'dan Android kullanıcılarını kızdıran kısıtlama

Android’in en önemli özelliklerinden biri olan Play Store dışından uygulama yükleme (sideloading) özgürlüğü, Google’ın açıkladığı yeni kurallarla ciddi şekilde sınırlandırılıyor.



Google Ürün Başkan Yardımcısı Suzanne Frey’in duyurusuna göre, bundan sonra Android kullanıcıları yalnızca geliştirici tarafından dijital olarak imzalanmış uygulamaları yükleyebilecek. Şirket, bunu havaalanında kimlik göstermek gibi sıradan bir güvenlik önlemi olarak tanımlıyor ve amacın kötü amaçlı yazılımları engellemek olduğunu söylüyor.

ELEŞTİRMENLER TEPKİLİ

Ancak, kullanıcıların uygulamayı yüklemeden önce zaten birçok güvenlik uyarısı ve ayar değişikliğiyle karşılaştığını hatırlatan eleştirmenler, bu adımın özgürlüğü kısıtlayan gereksiz bir müdahale olduğunu savunuyor.



Tüketici hakları savunucuları ve Android topluluğu, bu değişikliklerin Android’i iOS’a benzettiğini ve “özgür platform” kimliğini zedelediğini söylüyor.