Google’ın uyarısına göre kötü niyetli kişiler, VPN hizmeti kılığına girmiş casus yazılımlar geliştiriyor. Bu uygulamalar kendilerini “güvenli bağlantı sağlayan araçlar” olarak tanıtırken, gerçekte kullanıcıların tarama geçmişini, özel mesajlarını, banka bilgilerini ve kripto cüzdanlarını toplayabiliyor.

Bazı uygulamalar, sahte incelemeler ve reklamlar aracılığıyla güvenilir görünüyor; hatta bazıları Google Play gibi resmi mağazalara bile sızmayı başarıyor.

Şirkete göre, siber dolandırıcılar sahte VPN uygulamalarıyla milyonlarca kullanıcının verilerini çalıyor.

GİZLİLİK YERİNE GÖZETLEME

Geçmişte yapılan güvenlik analizlerinde, yüz binlerce indirilen ücretsiz VPN ve tarayıcı eklentisinin arka planda kullanıcı etkinliğini izlediği, hatta ekran görüntüsü aldığı ortaya çıkmıştı. Bir Chrome VPN uzantısının, kullanıcıların bankacılık siteleri ve özel fotoğraf albümlerini gizlice kaydettiği tespit edilmişti.

Uzmanlara göre en büyük risk, ücretsiz VPN’lerin cazibesinde yatıyor. Ücretsiz veya “sınırsız erişim” vadeden hizmetlerin çoğu, gerçekte kullanıcı verilerini satarak gelir elde ediyor. TechRadar’a konuşan siber güvenlik uzmanı Daniel Card, “İronik olan şu ki, gizliliğini korumaya çalışan kullanıcılar, aslında en derin gizlilik ihlaline maruz kalıyor” uyarısında bulundu.

GOOGLE'DAN GÜVENLİ KULLANIM ÖNERİLERİ

Google'ın olası dolandırıcılıklara karşı önerdiği kullanım önerileri ise şu şekilde:

VPN uygulamalarını yalnızca resmi uygulama mağazalarından indirin.

Uygulamanın izin taleplerini dikkatle inceleyin — bir VPN’in kişisel fotoğraflara, rehbere veya mesajlara erişimi olmamalı.

Gerçek güvenlik isteyen kullanıcılar, bağımsız güvenlik denetimlerinden geçmiş, köklü VPN markalarını tercih etmeli.

HANGİ VPN'LER DAHA GÜVENLİ?

TechRadar’ın bağımsız testlerine göre, Proton VPN Free, PrivadoVPN Free ve Windscribe Free güvenli ve şeffaf iş modelleriyle öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, ücretli VPN’lerin sunduğu korumanın çok daha güvenilir olduğuna dikkat çekiyor.