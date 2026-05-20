Google'dan büyük yapay zeka hamlesi

Şirketin Kaliforniya’daki yıllık geliştirici konferansında konuşan Google CEO’su Sundar Pichai, “Gemini Spark” adlı yeni kişisel yapay zeka aracısının gelecek haftadan itibaren ABD’deki bazı abonelere sunulacağını açıkladı.

Google ayrıca yaz aylarından itibaren ABD’deki kullanıcılar için arama motoruna sürekli çalışan yapay zeka ajanları ekleyecek. Yeni sistem, kullanıcı adına haber takibi yapabilecek, etkinlik rezervasyonu oluşturabilecek ve alışveriş listelerini yönetebilecek.

SON 25 YILIN EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Şirket, bunun Google arama motorunda son 25 yılın en büyük değişikliği olduğunu belirtti. Bu kapsamda arama çubuğu da kullanıcıların sohbet robotlarına yönelttiği daha karmaşık sorulara alan açacak şekilde büyütülecek.

Pichai, “Aramanın artık tek tek sorgulardan çok devam eden bir konuşmaya dönüşmesini seviyorum.” dedi.

Google, son üç yıldır OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT ile rekabet etmeye çalışıyor. Şirketin Gemini uygulamasının aylık kullanıcı sayısının 900 milyona ulaştığı, yapay zeka destekli “AI Mode” arama özelliğinin ise dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya yaklaştığı açıklandı.

Google ayrıca yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash’ı da duyurdu. Şirket, modelin rakip sistemlerden dört kat hızlı çalıştığını ve benzer performans sunduğunu öne sürdü. Daha güçlü “Gemini 3.5 Pro” sürümünün gelecek ay yayınlanması bekleniyor. Konferansta dikkat çeken bir diğer gelişme ise Google ile OpenAI arasındaki iş birliği oldu. OpenAI’nin, yapay zeka ile üretilmiş görsellere görünmez filigran ekleyen Google aracı “SynthID”yi kullanacağı açıklandı. Amaç, sahte ve manipüle edilmiş içeriklerin yayılmasını engellemek.

HABER SİTELERİ VE YAYINCILAR ŞİKAYETÇİ

Öte yandan Google’ın yapay zeka hamleleri haber siteleri ve yayıncılar açısından yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şirketin kullanıcıları kendi uygulamaları içinde tutmasının, dış internet sitelerine yönlenen trafiği ve reklam gelirlerini azaltabileceği belirtiliyor.

Avrupa’daki büyük yayıncı birlikleri, Google’ın haber içeriklerini ödeme yapmadan yapay zeka özetlerinde kullandığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu’na şikayette bulundu. Google’ın hukuki sorunları yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. ABD’de bir mahkeme 2024 yılında şirketin çevrimiçi arama pazarında yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetmişti. Şirketin bazı faaliyetlerini ayırmaya zorlanabileceği belirtiliyor.