Google'dan çalışanlarına "evden çalışın" tavsiyesi

Google, Kuzey Amerika ofislerinde görev alan çalışanlarına gönderdiği mesajda evden çalışma tavsiyesinde bulundu.

ntv.com.tr 11.03.2020 - 07:43

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.    
     
Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.  
  
The Verge'de yer alan habere göre, Google Kuzey Amerika'da bulunan çalışanlarına ofise gelmemeleri tavsiyesinde bulundu. 
  
Çalışanlara gönderilen mesajda ofislerine gelmek isteyen kişilere kapıların açık olacağını ancak istemeyen kişilerin evden çalışabileceği bilgisinin altı çizildi. 
  
Google ayrıca geçici çalışanlara da işe gelmedikleri dönem için ücretli izin verileceğini belirtti.

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