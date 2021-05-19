Google'dan cilt hastalıklarını tespit eden yapay zeka

Google, hastalar tarafından yüklenen görüntülere dayanarak cilt, saç ve tırnak durumlarını tespit etmeye yardımcı olmak için yapay zeka kullanan bir araç geliştirdiğini duyurdu.



Teknoloji devinin yıllık geliştirici konferansı olan Google IO'da açıklanan "dermatoloji destek aracı" nın bir denemesinin bu yıl içinde başlayacağı ifade edildi.



Uygulamaya, Avrupa'da tıbbi bir araç olarak kullanılmak üzere CE işareti verildi. Bir kanser uzmanı ise yapay zekadaki ilerlemelerinin doktorların hastalara daha özel tedavi sunmasını sağlayabileceğini söyledi.



Bununla birlikte Google, yapay zekanın 288 cilt durumunu tanıyabildiğini ancak tıbbi teşhis ve tedavinin yerini alacak şekilde tasarlanmadığını söyledi.

Üç yılda geliştirilen uygulama için milyonlarca kare fotoğraf incelendi. Semptomaları gösteren 65 bin fotoğraflık arşiv analiz edildi. Uygulama fotoğraflarla birlikte kullanıcıların belirli soruları da yanıtlamasını istiyor.



Google daha önce belirli kanser türleri ve tüberküloz için yapay zeka uygulamaları gelişirmişti. Şimdiye kadar bu uygulamalardan hiçbiri teşhis için onaylanmadı.