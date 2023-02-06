Google'dan 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' (İl il deprem sonrası güvenli bölgeler)

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından, vatandaşların güvenli bölgelere ulaşabilmeleri için 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' yayınladı. İşte illere göre deprem güvenli bölge konumları.

Google'dan 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' (İl il deprem sonrası güvenli bölgeler)

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremlerin ardından çevre illerde de depremin şiddeti hissedildi. Vatandaşların bina çökmesinden korunmaları ve güvenli bölgelerde durmaları amacıyla tarafından güvenli bölgeler haritası yayınlandı.

DEPREM GÜVENLİ BÖLGELER HARİTASI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 100’den fazla ve 6.6’ya varan artçı depremlerin ardından 13:24’te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Google'dan 'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası' (İl il deprem sonrası güvenli bölgeler) - 1

Dünyanın her yerinde deprem bölgesine yardımlar gelirken, Google ise ilgili bölgelerdeki güvenli alanları içeren bir harita oluşturdu.

GÜVENLİ BÖLGELER HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

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