Google'dan dünyada bir ilk: Yapay zeka için nükleer enerji anlaşması

Google, yapay zeka kullanımındaki artış için gereken enerjiyi üretmek üzere bir mini nükleer reaktör filosu satın aldı.

TESLİMAT 10 YILDA TAMAMLANACAK

ABD'li teknoloji şirketi, Dünya'da bir ilk olan bu anlaşmada Kaliforniya'daki Kairos Power şirketinden ilki 2030'a, geri kalanı ise 2035'e kadar tamamlanacak altı veya yedi küçük nükleer reaktör (SMR) sipariş etti.

Google, anlaşmanın büyük miktarlarda elektrik gerektiren veri merkezlerine güç sağlamak için düşük karbonlu bir çözüm sağlayacağını umuyor.

Alphabet'in sahibi olduğu ABD'li şirket, nükleer reaktörlerin elektrik taleplerini güvenilir bir şekilde karşılamalarına yardımcı olabilecek temiz, 24 saat çalışan bir güç kaynağı sağladığını söyledi.

ELEKTRİK TALEPLERİNDE ARTIŞ

Üretken yapay zekanın ve bulut depolamanın hızla büyümesi, teknoloji şirketlerinin elektrik taleplerini artırdı.

Geçtiğimiz ay Microsoft, Three Mile Island'dan enerji almak için bir anlaşma yaptı ve santrali beş yıl sonra ilk kez faaliyete geçirdi.

Amazon ise Mart ayında Talen Energy'den nükleer enerji ile çalışan bir veri merkezi satın almıştı.

Yeni santrallerin yerleri ve anlaşmanın mali detayları açıklanmadı.

Google, 2016 yılında kurulan ve Tennessee'de 2027'de tamamlanması planlanan bir gösteri reaktörü inşa eden Kairos'tan toplam 500 megavat enerji satın almayı kabul etti.

"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUYOR"

Google'da enerji ve iklimden sorumlu kıdemli direktör Michael Terrell, "Büyük bilimsel ilerlemelere güç veren, işletmeler ve müşteriler için hizmetleri geliştiren ve ulusal rekabet gücü ve ekonomik büyümeyi destekleyen yapay zeka teknolojilerini desteklemek için şebekenin yeni elektrik kaynaklarına ihtiyacı var. Bu anlaşma, enerji ihtiyaçlarını temiz ve güvenilir bir şekilde karşılamak ve herkes için yapay zekanın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni bir teknolojiyi hızlandırmaya yardımcı oluyor." diye konuştu.