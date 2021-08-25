Google'dan Haritalar için büyük güncelleme: Nereye ne kadar ödeyeceğinizi göreceksiniz

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda sürücü Google'ın ücretsiz olarak sunduğu Haritalar uygulamasından faydalanıyor.

Google algoritması A noktasından B noktasına en hızlı şekilde gidebileceğiniz rotaları hesaplıyor ve sizlere öneride bulunuyor.

Google'ın trafik durumunu da değerlendirdiği yazılımı size her zaman en kısa ya da en ucuz/ücretsiz rotayı sunmuyor.

Hal böyle olunca, bazı sürücüler Google'ın önerdiği rotaları seçtiğinde istemedikleri maliyetlerle karşılaşabiliyor.

Google, Haritalar uygulamasında Türkiye için bir güncelleme yapacak. Bu güncellemeyle sürücüler çıkacakları yolda oluşacak maliyetleri görebilecek.

Google'ın bu güncelleme üzerinde çalıştığı öğrenildi ancak sistemin ne zaman kullanıma açılacağı bilinmiyor.