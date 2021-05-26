Google'dan Hindistan açıklaması

Hindistan basınında yer alan haberde, Google'ın Hindistan'ın yasama süreçlerine saygı duyduğu ve ülkenin yeni dijital kurallarına uymayı amaçladığı belirtildi.



Haberde, Google'ın ülke yasaları uyarınca yasa dışı içeriklerle etkili ve adil bir şekilde mücadele edeceği kaydedildi.



Söz konusu kararın Google'ın sahibi olduğu video paylaşım sitesi Youtube için de geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.



Sosyal medya platformu Facebook da gün içinde yaptığı açıklamada, Hindistan'ın söz konusu düzenlemelerine uyacağını duyurmuştu.



Hindistan'da yeni sosyal medya düzenlemesi şubat ayında kabul edilirken, bu kapsamda, sosyal medya şirketlerinin ülkede temsilci bulundurmaları, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirmesi ve kaldırması gerekiyor.



Yeni Delhi yönetimi, sosyal medya şirketlerinden ülke çapında kitlesel eylemlere dönüşen çiftçi protestoları ve yeni tip corona virüs salgınının yönetimine dair eleştiriler nedeniyle bazı hesapların kapatılması ve bazı içeriklerin de engellenmesi talebinde bulunmuştu.

