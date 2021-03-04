Google'dan internet reklamcılığını değişterecek adım: Kişisel çerezleri takip etmeyi bırakacak

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Google, 2022 itibariyle internette ziyaret ettiğini siteleri takip ederek reklam gösterimini bitirecek.



Bu açıklamanın dünyanın en büyük dijital reklam şirketinden gelmesi, dijital reklam sektörünü temelinden değiştirecek bir adım olduğu anlamına geliyor.



Google'ın çatı şirketi Alphabet, önümüzdeki yıldan itibaren kullanıcıların ziyaret ettikleri siteler arasında takip eden çerez teknolojilerini kullanmayı ve bunlara yatırım yapmayı bırakacak.



Google ürün yöneticisi David Temkin, dijital reklamcılık “insanların gizlilikleriyle ve kişisel kimliklerinin kullanımıyla ilgili endişeleri giderecek şekilde gelişmediği sürece özgür ve açık internetin geleceğini tehlikeye atıldığını” ifade etti.



Dijital reklam danışmanlığı şirketi Jounce Media’nın raporuna göre, geride kalan senede, 292 milyar dolarlık dijital reklam harcamalarının, yüzde 52’si sadece Google üzerinden ilerledi.



Google sadece dünyanın en büyük dijital reklam piyasasına sahip değil aynı zamanda firma en popüler internet tarayıcısı Chrome’un da geliştiricisi.



İNTERNET ÇEREZLERİ NEDİR?



Çerezler (İngilizce adıyla cookies) kullanıcıların internet sitelerinde bıraktığı ufak bilgiler anlamına geliyor. Yani bir siteye girdiğinizde incelediğiniz veya sepetinize eklediğiniz ürünler sistemlerin kısa süreli belleklerine depolanıyor.



Siz daha sonra başka bir siteye girdiğiniz zaman Google reklam alanında benzer ürünlerin reklamlarını görüyorsunuz. Google, başka siteler üzerindeki çerez takibini bırakacak.



Büyük teknoloji şirketlerinin çerez takibi, kişisel veri güvenliği savunucuları tarafından uzun süredir eleştiriliyordu. Şirketlerden bu takibin bırakılması talep ediliyordu



PEKİ NASIL REKLAMLAR OLACAK?



Google'ın çerezleri takip etmeyi bırakması internet reklamcılığını değiştirecek bir adım olabilir. Ancak bu karar Google'ın ya da aynı yolu takip edecek diğer şirketlerin kullanıcıları izlemeyi bırakacağı anlamına gelmiyor.



İnternette gezerken geride sadece çerezler bırakmıyoruz aynı zamanda her kullanıcının dijital bir parmakizi de bulunuyor. Reklam hedeflemelerinde dijital parmakizinin rolü daha da artabilir. Yani Google sizin adını bilmese dahil sizin kim olduğunuza dair fikir sahibi olmaya devam edecek.



Öte yandan Google'ın üst şirketi Alphabet, 2019 yılında daha da kişiselleştirilmiş reklamlar gösterimi için Privacy Sandbox geliştirmesini duyurmuştu. Privacy Sandbox'la Google kullanıcı gizliliğini gözeterek reklam dönemine geçişin sinyallerini vermeye başlamıştı.