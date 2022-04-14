Google'dan iOS'tan çıkmayı kolaylaştıracak uygulama: Switch to Android

Google, iPhone cihazları verileri için bırakamayan kullanıcılara özel bir uygulama geliştirdi. Switch to Android uygulaması iOS'taki verileri aktarmayı sağlıyor.

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 09:03 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 09:18

Google'dan iOS'tan çıkmayı kolaylaştıracak uygulama: Switch to Android

Arama motoru devi aynı zamanda akıllı cihazlarda kullanılan işletim sisteminin de sahibi.

Dünyada akıllı cihazlarda en çok kullanılan bu sistemin rakibi ise Apple'ın iPhone ve iPad'ler için geliştirdiği iOS. 

Apple cihazından Android tabanlı bir modele geçmek isteyen bütün kullanıcılar verilerini kaybetme endişesi yaşıyor. Android'in geliştiricisi ve dağıtımcısı Google sessiz sedasız bir şekilde App Store'da yeni bir uygulama yayımladı. 

Switch to Android (Android'e Geç) adındaki uygulama iPhone'dan Android tabanlı bir cihaza geçmek isteyen kullanıcıların verilerini aktarmak için tasarlandı. 

Uygulama üzerinden rehber, takvim, fotoğraflar ve videolar gibi kişisel ürünler Android'e aktarılıyor. 

Uygulamanın yayına alındığı resmi olarak açıklanmadı. Hatta App Store'da yapılan aramalarda bile çıkmıyor. Swtich to Android'i indirebilmenin yolu direkt olarak uygulamanın bulunduğu linke tıklamaktan geçiyor. 

Eğer uygulamayı denemek istiyorsanız iPhone cihazınızdan bu linke tıklayabilirsiniz.

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