Google'dan küresel ısınmaya yapay zekalı çözüm

Google, uçmanın iklim üzerindeki etkisini önemli ölçüde azaltabilecek büyük bir yapay zeka buluşu gerçekleştirdiğini açıkladı.



Şirket, bir havayolu şirketi ve veri sağlayıcısı ile ortaklık kurarak, uçaklar tarafından üretilen yoğunlaşma izi miktarını azaltmayı amaçlayan yeni bir yapay zeka sistemi geliştirdi.



Yoğunlaşma izi (Contrail) uçakların arkasında beliren uzun, beyaz çizgilerdir ve bazen gökyüzünün bulutlu görünmesine neden olabilirler.



Uçakların egzozlarından çıkan kurumun buza dönüşmesiyle oluşurlar ve bir araya geldiklerinde atmosferdeki ısıyı hapsederek Dünya'yı ısıtırlar.



BM'ye göre bu izler, uçmanın küresel ısınma üzerindeki etkisinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor.



Ancak uçaklar contrail oluşturan alanlardan uçmaktan kaçınabilirlerse, o zaman ısınma miktarını azaltacaklardır. Buna göre uçağın bıraktığı yoğunlaşma izi olarak adlandırılan bulutlar durdurulabilirse, ısınma etkileri de azaltılabilir.

GOOGLE, VERİLERİ YAPAY ZEKA SİSTEMİNE AKTARDI

Google araştırmacıları bunu yapmak için uydu görüntüleri, hava durumu ve uçuş yolu verilerini topladı ve bunları bir yapay zeka sistemine aktardı.

Bu veriler daha sonra pilotlar için bu izleri yaratmaktan kaçınan rotalar oluşturmaya çalışmak için kullanıldı.

70 TEST UÇUŞ SONUNDA YÜZDE 54 ORANINDA AZALMA



Google, American'daki pilotların daha sonra altı aylık bir süre boyunca yapay zeka tarafından oluşturulan rotaları takip ederek yaklaşık 70 test uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Araştırmacılar daha sonra uydu görüntülerini incelediler ve üretilen kontraillerin yüzde 54 oranında azaldığını tespit ettiler.



Google, "Bu, ticari uçuşların kontraillerden doğrulanabilir bir şekilde kaçınabileceğini ve böylece iklim üzerindeki etkilerini azaltabileceğini gösteren ilk kanıt noktasıdır" dedi.

Şirket ayrıca uçuşların yüzde 2 ek yakıt yaktığını da belirtti.



Google yaptığı duyuruda "Önümüzdeki yıllarda kontrailden kaçınmayı gerçeğe dönüştürmek için yapay zekayı kullanmak üzere havacılık endüstrisi genelinde çalışacağını" söyledi.

Açıklamada bunun uçuşun iklim üzerindeki etkisini azaltmak için uygun maliyetli, ölçeklenebilir bir çözüm olma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.



Ancak havayolları şu anda iklim üzerindeki etkileri için ücretlendirilmiyor ve bu nedenle küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olan rotaları kullanmayı tercih edeceklerine dair bir gösterge yok.