Google'dan 'Okulun ilk günü' Doodle'ı

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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle okullarda verilen yaklaşık bir buçuk yıllık ara bugün sona erdi.

Okullarda ilk ders zili bugün çalıyor ve milyonlarca öğrenci bugün okullarına, öğretmenlerine kavuşuyor.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin, yani akademik yılın ilk günü kabul edilen 6 Eylül, en çok tercih edilen arama motoru Google tarafından da kutlandı.

Arama motoru Google, okulların açıldığı 6 Eylül Pazartesi gününü doodle ile kutladı.

DOODLE NEDİR?



Doodle, kelime anlamı olarak 'karalama' demektir. Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve ilgi çeken tasarımlarına dönüşmesi anlamına geliyor.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlandı.

İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapıldı ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlandı.