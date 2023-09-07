Google'dan önlem: Yapay zekanın oluşturduğu siyasi reklamlara uyarı

Google yakında platformlarındaki siyasi reklamların, görüntü ve seslerin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu insanlara bildirmesini zorunlu kılacak.



Bir Google sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, yeni kuralların yapay zeka ile içerik üreten araçların artan yaygınlığını önlemek adına oluşturulduğunu söyledi.

DEĞİŞİKLİK KASIM'DA



Değişikliğin Kasım ayında, bir sonraki ABD başkanlık seçimlerinden önce yapılması planlanıyor.



Yapay zekanın kampanyalardaki dezenformasyonu güçlendirmesinden korkuluyor.



Google'ın mevcut reklam politikaları, dijital medyayı insanları siyaset, sosyal meseleler veya kamuyu ilgilendiren konular hakkında aldatmak veya yanlış yönlendirmek için manipüle etmeyi halihazırda yasaklamış durumda.



Ancak bu güncelleme, seçimle ilgili reklamların, gerçek veya gerçekçi görünen kişileri veya olayları tasvir eden "sentetik içerik" içerip içermediğini belirgin bir şekilde açıklamasını gerektirecek.



Google, "bu görsel gerçek olayları yansıtmamaktadır" veya "bu video içeriği sentetik olarak oluşturulmuştur" gibi etiketlerin kullanılmasını önerdi.

YAPAY ZEKAYLA DONALD TRUMP'IN FOTOĞRAFI OLUŞTURULMUŞTU



Mart ayında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklandığını gösteren sahte bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü yapay zeka araçları tarafından oluşturulmuştu.

ZELENSKİ'NİN TESLİM OLMAKTAN BAHSETTİĞİ SAHTE VİDEO



Yine Mart ayında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya'ya teslim olmaktan bahsettiği sahte bir video yayınlanmıştı.

