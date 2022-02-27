Google'dan Rusya kararı: Rus medyasının para kazanmasını askıya aldı

Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'ya karşı ülkelerin yaptırımlarının yanına dev şirketlerin kararları ekleniyor.

Meta ve Youtube'dan sonra Google da devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

YOUTUBE DA ASKIYA ALMIŞTI

YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya almıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.



"RUSYA DEVLET MEDYASI, META’DAN PARA KAZANAMAYACAK"



Facebook’un ana şirketi olan Meta, Rusya devlet medyasına platformda çeşitli yasaklama getirdi. Facebook’un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yasağı duyurdu.

Gleicher Twitter’da yapmış olduğu paylaşımda, “Artık Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz. Ayrıca ek Rus devlet medyasına etiketler uygulamaya devam ediyoruz. Bu değişiklikler halihazırda uygulanmaya başlandı ve hafta sonuna kadar devam edecek.” dedi. Ek olarak platformlarında korumak için attığı adımları paylaşmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

