Google’dan ses getiren yapay zeka duyurusu: Gemini, gerçek bir asistana yaklaşıyor

Google, internetteki veriler ve kullanıcıların mevcut dosyalarını kullanarak Google Docs, Sheets ve Slides belgelerini hızlı biçimde oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlayan yeni yapay zeka özelliklerini kullanıma sundu.



Şirket, bu adımla belge hazırlama süreçlerinde tekrarlayan işleri büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Buna göre, platformlarda "Üretmeme yardım et" seçeneği çıkacak. Bu butona basınca o an açık olan doküman, tablo, slayt ya da Drive klasöründe yapay zeka düzenleme yapabilecek.

YENİ ÖZELLİKLER

Yeni özellikler; şablon belgelerin doldurulması, kayıtlı dosyalardan veya internet kaynaklarından tabloya veri aktarılması ve sunumlara yeni bilgi ve istatistiklerin eklenmesi gibi zaman alan işlemleri otomatik hale getirmeyi amaçlıyor. Sistem aynı zamanda kullanıcıların önceki çalışmalarından öğrenerek kişisel ve kurumsal tercihleri de yansıtmayı amaçlıyor.

Google Workspace Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yulie Kwon Kim, yapay zekanın artık yalnızca genel içerik üretmesinin yeterli olmadığını belirterek, “İnsanlar yapay zekanın kendi bağlamlarını anlamasını ve kendilerine ile organizasyonlarına özel sonuçlar üretmesini istiyor” dedi.

DOCS’TA ANINDA TASLAK OLUŞTURMA

Google Docs tarafında kullanıcılar, Gemini yapay zekasına başka bir belgenin düzenini veya yazım stilini taklit eden yeni bir doküman oluşturma talimatı verebilecek. Sistem, Google Drive’daki ek kaynaklardan içerik çekerek belgeyi otomatik şekilde genişletebilecek.

Google Docs ürün lideri Frank Tisellano’ya göre mevcut belgelerin üçte birinden fazlası zaten başka bir dosyanın kopyası olarak oluşturuluyor. Yeni yapay zeka özellikleri ise kullanıcıların yeni dosyalarının ilk taslağını neredeyse anında hazırlayabilmesini sağlayacak.

DOĞAL DİL İLE VERİ ANALİZİ

Google Sheets’te ise yapay zeka, kullanıcıların günlük dilde yazdığı talepleri ayrıntılı veri analiz planlarına dönüştürebiliyor. Ürün ekibi lideri Eric Birnbaum’un yaptığı canlı gösterimde, sistem karmaşık bir emlak veri tablosunu filtreleyerek belirli kriterlere uyan gayrimenkulleri buldu ve ilgili grafiklerle sonuçları görselleştirdi.

Birnbaum, “Gemini ajanı, tıpkı bir insan gibi yaptığı işi tekrar kontrol ediyor ve hataları düzeltmeye çalışıyor” dedi.

Yeni sürümde ayrıca sürükle-bırak yöntemiyle çalışan bir özellik sayesinde, büyük şirketlere ait elektronik tablolar otomatik olarak doldurulabiliyor. Yapay zeka yalnızca sütun başlıklarına bakarak merkez şehir, gelir ve piyasa değeri gibi bilgileri internetten bulup tabloya ekleyebiliyor.

Google, kullanıcıların yapay zekanın oluşturduğu işlem planını inceleyebilmesi ve gerektiğinde düzenleyebilmesinin, doğruluk konusundaki endişeleri azaltacağını düşünüyor.

DRIVE ENTEGRASYONU

Gemini, mevcut verileri kullanarak Google Slides sunumlarını da otomatik şekilde güncelleyebiliyor. Yeni bilgiler eklenirken metin ve grafiklerin yeniden boyutlandırılması gibi zahmetli düzenlemeler otomatik yapılıyor.

Ayrıca yapay zeka, Google Drive içindeki dosyalar arasında arama yaparak bilgi derleyebiliyor. Örneğin PDF faturaların bulunduğu bir klasörden satın alınan ürünleri tablo halinde çıkarabiliyor.

İLK ERİŞİM ÜCRETLİ KULLANICILARA

Yeni yapay zeka özellikleri ilk aşamada Google’ın AI Pro ve Ultra abonelerine ve Gemini Alpha programındaki işletmelere sunulacak.

Son yıllarda Microsoft, Google, Adobe ve Canva gibi iş yazılımı üreticileri ürünlerine giderek daha kapsamlı yapay zeka araçları ekliyor. Aynı dönemde Anthropic ve OpenAI gibi yapay zeka şirketleri de doğrudan kendi platformları üzerinden iş yapmayı sağlayan çözümler geliştirdi.

Google ise Workspace araçlarıyla 3 milyardan fazla kullanıcıya ve 11 milyon ücretli müşteriye hizmet verdiğini belirterek, kullanıcıların harici yapay zeka uygulamalarına yönelmek yerine zaten alışık oldukları yazılımlar içinde kalmasını hedefliyor.

Kim, “Yeni bir uygulama öğrenmenize gerek yok. Günlük işlerinizi yaptığınız tanıdık ortamda Gemini’dan destek alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.