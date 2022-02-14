Google'dan Sevgililer Günü'ne özel doodle

Arama motoru Google, Sevgililer Günü'nü hazırladığı özel tasarımlı doodle ile kutladı.

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 09:41 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 10:05

Google'dan Sevgililer Günü'ne özel doodle

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İnternet kullanıcıları  ana sayfasında, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Sevgililer Günü için özel hazırlanan alana tıklanıldığında, kullanıcıları bir oyun karşılıyor. Ayrıca kullancılar bu ekranı Twitter ve Facebook gibi platformlardan da paylaşabiliyor.

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