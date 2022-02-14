Google'dan Sevgililer Günü'ne özel doodle

İnternet kullanıcıları Google ana sayfasında, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkat çekmeyi amaçlıyor.



Sevgililer Günü için özel hazırlanan alana tıklanıldığında, kullanıcıları bir oyun karşılıyor. Ayrıca kullancılar bu ekranı Twitter ve Facebook gibi platformlardan da paylaşabiliyor.

