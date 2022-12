Google'dan tarihi güncelleme: Sayfa numaraları kaldırılıyor!

Dünyanın önde gelen arama motoru Google, arama sonuçları sayfasına ilişkin yeni bir karar aldı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık yaptıkları aramaların sonuçlarını sayfalar halinde görüntülemeyecek.

Bilindiği üzere Google üzerinden yapılan aramalarda sonuçlar, kullanıcıların önüne sayfa halinde listeleniyor ve 1,2,3,4 şeklinde sıralanıyor.



Eğer aradığınız bilgiyi ilk sayfada görüntülemiyorsanız, ilgili sayfanın en altına inerek bir sonraki sayfa numarası tıklamanız ve diğer sonuçları görüntülemeniz gerekiyor.

Yakında hayata geçirilmesi plananan özellik ile kullanıcılar arama sonuçlarını sürekli aşağıya doğru kayan sayfalar ile görüntüleyebilecek.

Güncelleme ile her bir arama sonucu için ilk başta 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşacak.

Kullanıcılar sayfanın altına doğru ekranı kaydırdıklarında ise devamı gör şeklinde bir buton ile karşılaşacaklar ve butona tıkladıktan sonra diğer sayfalara ulaşabilecekler.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm