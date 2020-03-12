Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.



Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.



Business Insider'da yer alan habere göre, Google Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ofislerinde görev alan çalışanlarına gönderdiği mesajda evden çalışma tavsiyesinde bulundu.



Google dün benzer bir açıklamayı Kuzey Amerika'da yer alan ofislerinde çalışan kişiler için yayınlamıştı.



Çalışanlara gönderilen mesajda ofislerine gelmek isteyen kişilere kapıların açık olacağını ancak istemeyen kişilerin evden çalışabileceği bilgisinin altı çizilmişti.



Google ayrıca geçici çalışanlara da işe gelmedikleri dönem için ücretli izin verileceğini belirtmişti.