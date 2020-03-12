Google’dan tüm çalışanlarına "evden çalışın" tavsiyesi

Google, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ofislerinde görev alan çalışanlarına gönderdiği mesajda evden çalışma tavsiyesinde bulundu. Dün Kuzey Amerika’da yer alan ofislerinde görev alan çalışanları için benzer bir tavsiyede bulunan Google bu adımı ile neredeyse tüm çalışanlarına "evden çalışın" tavsiyesinde bulunmuş oldu.

ntv.com.tr 12.03.2020 - 08:48

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Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.   
  
Business Insider'da yer alan habere göre, Google Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ofislerinde görev alan çalışanlarına gönderdiği mesajda evden çalışma tavsiyesinde bulundu. 
  
Google dün benzer bir açıklamayı Kuzey Amerika'da yer alan ofislerinde çalışan kişiler için yayınlamıştı. 
  
Çalışanlara gönderilen mesajda ofislerine gelmek isteyen kişilere kapıların açık olacağını ancak istemeyen kişilerin evden çalışabileceği bilgisinin altı çizilmişti. 
   
Google ayrıca geçici çalışanlara da işe gelmedikleri dönem için ücretli izin verileceğini belirtmişti. 

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