Google'dan Türkiye'de yüzde 400 zam

Google’ın bulut depolama hizmeti Google One fiyatları dörde katlandı.



Buna göre 100 GB’lık Basic paketin fiyatı 9,99 liradan 49,99 liraya, 2 TB’lık Premium paketin fiyatı ise 49,99 liradan 204,99 liraya yükseldi.



Yeni fiyatlar mevcut aboneler için 21 Mart 2025’ten itibaren geçerli olacak. Yeni abonelere doğrudan zamlı tarifeler uygulanacak.



Yapay zeka destekli AI Premium (2 TB) planının fiyatı ise 719,99 lirada sabit kaldı.

