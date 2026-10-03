Google'dan Türkiye'ye özel yeni uygulama: 30 gün içinde yanıt verilecek

Google , Türkiye 'de yeni bir uygulama başlatarak, arama motorundan kaldırılması istenen içerikler için başvuru sayfasını devreye aldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK ) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, yeni uygulamayla birlikte Google'ın 30 gün içinde bu bilginin kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle hatırlanmanın bir kural haline geldiğini ifade eden Bilir, "Biz unutsak dahi arama motorları, özellikle Google unutmuyor. Bu, geçmişteki bizimle ilgili yayınlanan bilgiler sürekli karşımıza çıkmakta ve insanlar bundan rahatsız olmakta." ifadelerini kullandı.

“30 GÜN İÇİNDE CEVAP VERMEK ZORUNDA”

"Google'da kişinin adıyla ve soyadıyla bir arama yaptığınız zaman kişinin 15-20, hatta 40 yıl öncesi bilgileri yer almakta." diyen Bilir, şöyle devam etti:

"- Ve kişiler bu haberlerin sürekli görünür olmasından da rahatsızlık duymakta. Bunun arama motorları üzerinden ad ve soyadla görünür olmamasını istemektedirler ve indeksten çıkarılmasını istemektedirler.

- Google, Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda. Daha sonra Google'ın cevabı üzerine, eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirmekte."